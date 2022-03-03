Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda "klavye şampiyonası" düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'22) klavye yarışması gerçekleştirildi.

Kentteki eski bir alışveriş merkezinde açılan fuarda, adalet sisteminin işleyişini ve Adalet Bakanlığı ile ilişkili meslekleri tanıtmak üzere de temsili duruşma salonu kuruldu.

Alanı ziyaret eden öğrenciler düzenlenen "Parmaklar Yarışıyor" klavye şampiyonasında Q ve F klavye seçeneklerinde yarıştı. 30 saniyede en fazla kelime yazarak dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Birinci olan Hitit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Emircan Akçeken'e hediyesini Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç takdim etti. Yarışmada Umut Uzun ikinci, Ulvi Hakan Terzi ise üçüncü oldu.

Adliye bölümünü ziyaret öğrencilere hakim, savcı, yazı işleri müdürü, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, infaz koruma memuru ile zabıt katibi gibi meslekler tanıtıldı.

Ayrıca duruşma deneyimi yaşayan öğrenciler hakim ve savcı cübbeleri giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.