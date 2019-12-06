Son Dakika Haberleri: Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret
Son Dakika Güncel Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret - Son Dakika

Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret

6 saat önce

Orta Kaymakamı Bayram Yıldız, Yaylakent beldesini ziyaret etti.

Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret, System.String[]

Orta Kaymakamı Bayram Yıldız, Yaylakent beldesini ziyaret etti.

Yıldız ve beraberindeki heyete, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede tarafından belde hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Yaylakent İlkokulu'nu ziyaret eden Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Dede, çocukların durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili okul müdüründen bilgi aldı.

Yıldız, ziyaretlerinin ardından beldeden ayrıldı.

Bayram Yıldız, Kadir Dede, Yaylakent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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