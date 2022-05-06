Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi - Son Dakika
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Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi

06.05.2022 14:40

Orta Kızılırmak Vadisi üzerindeki 8 ilde uygulanan proje ile köylerden toplanan kuru fasulye tohumlarından 25'i, verimi en yüksek çeşit adayı olarak belirlendi.

Orta Kızılırmak Vadisi üzerindeki 8 ilde uygulanan proje ile köylerden toplanan kuru fasulye tohumlarından 25'i, verimi en yüksek çeşit adayı olarak belirlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Sözen öncülüğündeki öğretim üyeleri, 2016 yılında "Orta Kızılırmak Vadisi Yerel Kuru Fasulye Popülasyonlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ile Kök Lezyon Nematoduna Karşı Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi Projesi" hazırladı.

Vadi boyunca uzanan 8 ildeki 322 köyde fasulye verimini araştırmak için başlatılan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulunan projede renk ve tane özelliklerine göre sınıflandırılmış 661 kuru fasulye tohumu toplandı.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarına getirilerek üniversitenin araştırma ve uygulama arazisine ekilen, 3 yıl süreyle verim ve performans yönünden seleksiyona (seçim) tabi tutulan kuru fasulyelerden 25'inin diğerlerine göre üstün özellik gösterdiği belirlendi.

Bu yıl gerçekleştirilecek ekimle 3 ya da 4 tohum genotipinin tescili için 2023 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne müracaat edilecek.

Doç. Dr. Ömer Sözen, AA muhabirine, proje kapsamında Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı, Ankara ve Aksaray'dan topladıkları kuru fasulye tohumlarının genotipini araştırdıklarını söyledi.

Deneme ekimini yaptıkları tohumlardan en verimli ve performansı yüksek olanları belirlediklerini aktaran Sözen, "Üçüncü yılda tarla şartlarındaki seleksiyon çalışmamız sonunda saflaştırmış olduğumuz ve tescile aday olarak koyabileceğimiz 25 kuru fasulye genotipi belirledik." dedi.

En verimli genotipler için tescil başvurusu yapılacak

Kuru fasulye yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı başta Kırşehir olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin yaygın ektiği çeşitleri de verim ve performans yönünden karşılaştırdıklarını vurgulayan Sözen, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte 25 kuru fasulye genotipimizi son kez tarla şartlarında değerlendirip bölgedeki yaygın çeşitlerle yarıştırarak içlerinden seçeceğimiz 3 ya da 4 çeşit adayımızla 2023 yılından itibaren Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne müracaat edeceğiz. Üniversitemiz adına bir ya da bir kaç çeşidi tescil ettirmeyi hedefliyoruz."

Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi
Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi
Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi
Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi

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Kaynak: AA

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