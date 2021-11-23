Orta kulak iltihabı tedavi edilmezse yüz felcine yol açabilir - Son Dakika

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Akif İşlek, tedavi edilmediği takdirde orta kulak iltihabının yüz felcine yol açabileceğini belirtti ve önemli uyarılarda bulundu.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde görev yapan KBB Uzmanı Dr. Akif İşlek, orta kulak iltihabının yaş gruplarına göre farklı bulgular gösterebileceğini belirterek hastalığın tedavi edilmediği takdirde menenjit, apse, yüz felci, işitme kaybı ve vertigo gibi sonuçlar doğurabileceğini dikkat çekti.

"HER ENFEKSİYONDA ANTİBİYOTİK GEREKMİYOR"

KBB Uzmanı Dr. Akif İşlek, kulak ağrısı, işitme kaybı ve kulak akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteren orta kulak iltihabında yüksek ateş de yaşandığını belirterek "Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından ortaya çıkan bu şikayetler bir iki gün içinde geçmiyorsa, işitme kaybı, baş dönmesi, çınlama ve kulak akıntısı ortaya çıkıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Her orta kulak enfeksiyonunu da antibiyotik vermek gerekmiyor. Ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanılıyor, şikayetlere bağlı olarak tedavi seçenekleri değerlendiriliyor" diye konuştu.

"KULAK ZARI DELİNDİYSE CERRAHİ UYGULANIYOR"

Orta kulak iltihabının nedenlerinin yaşa bağlı değişiklikler olabildiğine de dikkat çeken Dr. İşlek, "Solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra Çocuklarda geniz eti büyümesi, yetişkinler de deviasyonlar ve östaki tüpü bozuklukları ve alerjiler orta kulak enfeksiyona neden olabiliyor" diye konuştu. Kulak ağrısı nedeniyle hekime başvurulduğunda öncelikle işitme testi ve kulak burun boğaz muayenesi gerektiğini kaydeden Dr. İşlek, şöyle devam etti:

"Aradan birkaç hafta geçtiği halde şikayetler devam ediyorsa ve muayenede kulak zarı deliği saptanmışsa, bu deliğin kendi kendine iyileşmesi için zaman vermek gerekir. Bu bazen altı ay sürebilir. Sonrasında yapılan muayenede kulak zarı deliğinin kapanmadığını ve işitme kaybı olduğunu tespit edersek o zaman kulak cerrahisi uygulanır. Kulak cerrahisinin amacı orta kulağı dışarıdan koruyan kapalı bir ortam oluşturmak, işitmeyi düzeltmek ve iyileşmeyen enfeksiyonu ortadan kaldırmaktır. Hasta tedavi olmazsa, menenjit, apse, yüz felci, işitme kaybı, dengesizlik, vertigo ve kulak arkasında apse gibi komplikasyonlara sebep olabilir."

Kulak zarı arkasında gelişebilen ve kanserli olmayan anormal cilt büyümesi olarak tanımlanan kolesteatomun da orta kulak enfeksiyonuna yol açtığını kaydeden Dr. İşlek, "Genelde bu kolesteatom dediğim çok nadir bir komplikasyondur. Genelde kulak zarı deliği kalır ve bu da daha basit bir cerrahiyle düzeltilebilir" diye konuştu.

(Kazım Ulusoy/ İHA)