Son Dakika Haberleri: Orta Nokta - Erkut Öztürk, Ali Ece, Emrah Bayraktar | Antalyaspor 2-6 Beşiktaş (3 Şubat 2019)

Orta Nokta - Erkut Öztürk, Ali Ece, Emrah Bayraktar | Antalyaspor 2-6 Beşiktaş (3 Şubat 2019)

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u farklı mağlup ettiği maçı Erkut Öztürk, Ali Ece, Emrah Bayraktar; Orta Nokta'da değerlendirdiler.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u farklı mağlup ettiği maçı Erkut Öztürk, Ali Ece, Emrah Bayraktar; Orta Nokta'da değerlendirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:22 Kaynak: Youtube

Antalyaspor, Emrah Bayraktar, Ali Ece, Genel
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