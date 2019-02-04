Orta Nokta - Erkut Öztürk, Ali Ece, Emrah Bayraktar | Antalyaspor 2-6 Beşiktaş (3 Şubat 2019)
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u farklı mağlup ettiği maçı Erkut Öztürk, Ali Ece, Emrah Bayraktar; Orta Nokta'da değerlendirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:22 Kaynak: Youtube
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