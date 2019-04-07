Son Dakika Haberleri: Orta Nokta - Erkut Öztürk & Ali Ece | Galatasaray 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor - 6 Nisan 2019

Orta Nokta - Erkut Öztürk & Ali Ece | Galatasaray 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor - 6 Nisan 2019

1 saat önce

Galatasaray'ın evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ettiği karşılaşmayı Erkut Öztürk ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.

Galatasaray'ın evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ettiği karşılaşmayı Erkut Öztürk ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:19 Kaynak: Youtube

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