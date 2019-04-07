Orta Nokta - Erkut Öztürk & Ali Ece | Galatasaray 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor - 6 Nisan 2019
1 saat önce
Galatasaray'ın evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ettiği karşılaşmayı Erkut Öztürk ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:19 Kaynak: Youtube
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