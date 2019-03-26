Son Dakika Haberleri: Orta Nokta - Kerem Gürel, Ali Ece | Türkiye 4 - 0 Moldova | Euro 2020 Eleme

Orta Nokta - Kerem Gürel, Ali Ece | Türkiye 4 - 0 Moldova | Euro 2020 Eleme

1 saat önce

Euro 2020 yolunda Moldova karşısında 4-0'lık bir galibiyete imza atan Milli Takım, grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanmış oldu.

Euro 2020 yolunda Moldova karşısında 4-0'lık bir galibiyete imza atan Milli Takım, grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanmış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:09 Kaynak: Youtube

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