Orta Nokta - Kerem Gürel, Ali Ece | Türkiye 4 - 0 Moldova | Euro 2020 Eleme
1 saat önce
Euro 2020 yolunda Moldova karşısında 4-0'lık bir galibiyete imza atan Milli Takım, grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanmış oldu.
Euro 2020 yolunda Moldova
karşısında 4-0'lık bir galibiyete imza atan Milli Takım, grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanmış oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:09 Kaynak: Youtube
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