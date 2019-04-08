Son Dakika Haberleri: Orta Nokta - Özgür Buzbaş & Ali Ece | 7 Nisan 2019

Orta Nokta - Özgür Buzbaş & Ali Ece | 7 Nisan 2019

1 saat önce

Lider M.Başakşehir, A.Konyaspor karşısında aldığı 3 puan ile Galatasaray'la arasındaki puan farkını korudu.

Lider M.Başakşehir, A.Konyaspor karşısında aldığı 3 puan ile Galatasaray'la arasındaki puan farkını korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:20 Kaynak: Youtube

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