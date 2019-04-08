Orta Nokta - Özgür Buzbaş & Ali Ece | 7 Nisan 2019
1 saat önce
Lider M.Başakşehir, A.Konyaspor karşısında aldığı 3 puan ile Galatasaray'la arasındaki puan farkını korudu.
Lider M.Başakşehir, A.Konyaspor karşısında aldığı 3 puan ile Galatasaray'la arasındaki puan farkını korudu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:20 Kaynak: Youtube
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