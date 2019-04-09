Orta Nokta - Özgür Buzbaş & Ali Ece | 8 Nisan 2019
9 dakika önce
Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmayı Özgür Buzbaş ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.
Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmayı Özgür Buzbaş ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:04 Kaynak: Youtube
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