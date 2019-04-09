Son Dakika Haberleri: Orta Nokta - Özgür Buzbaş & Ali Ece | 8 Nisan 2019

Orta Nokta - Özgür Buzbaş & Ali Ece | 8 Nisan 2019

9 dakika önce

Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmayı Özgür Buzbaş ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.

Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmayı Özgür Buzbaş ve Ali Ece, Orta Nokta'da değerlendirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:04 Kaynak: Youtube

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