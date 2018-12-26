Orta Nokta - Özgür Buzbaş, Ali Ece, Oğuz Çetin | Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe
1 saat önce
İlk yarının tamamlanmasının ardından Orta Nokta'da ligin değerlendirmesi yapıldı.
İlk yarının tamamlanmasının ardından Orta Nokta'da ligin değerlendirmesi yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: Youtube
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