Son Dakika Haberleri: Orta Nokta - Özgür Buzbaş, Ali Ece, Oğuz Çetin | Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe

Orta Nokta - Özgür Buzbaş, Ali Ece, Oğuz Çetin | Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe

1 saat önce

İlk yarının tamamlanmasının ardından Orta Nokta'da ligin değerlendirmesi yapıldı.

İlk yarının tamamlanmasının ardından Orta Nokta'da ligin değerlendirmesi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: Youtube

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