Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika
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Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti

04.03.2022 14:56

Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun ürettiANKARA Orta okul öğrencilerinin yürüttüğü "Geleceğe Dönüşüm" projeleri çerçevesinde, öğrenciler atık yağlardan katı sabun üretti.

Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti

ANKARA Orta okul öğrencilerinin yürüttüğü "Geleceğe Dönüşüm" projeleri çerçevesinde, öğrenciler atık yağlardan katı sabun üretti.

Maya okulları orta okul 5'nci ve 6'ncı sınıf öğrencileri atık yağların zararlarına farkındalık oluşturmak ve yağları geri dönüştürebilmek için geliştirdikleri proje ile atık yağlardan katı sabun ürettiler. Sabunların satışından gelecek gelir ise Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV)'e bağışlanacak.

"Evlerde kullandığımız yağların geri dönüşümünü sağlamak istiyoruz"

Evlerde kullanılan atık yağların geri dönüşümünü sağlamak istediklerini ve bunlardan katı sabun üreteceklerini belirten Fen Bilimleri öğretmeni Betül Şengümüş, "Amacımız atık yağlardan sabun üretmek, evlerde kullandığımız yağların geri dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Projemizde kullandığımız bazı malzemeler var. Bunlardan bir tanesi kostik piyasada lavabo açıcı olarak geçiyor. Aynı zamanda atık yağları kullanıyoruz saf su kullanıyoruz. Gerekli ölçümleri yapan öğrencilerimiz işlemlerine devam ediyorlar. En son aşamada bu sabunlar kalıplara sıvı halde dökülüyor ve 6 hafta kadar kurumasını bekliyoruz" dedi. Şengümüş sabunların satışlarından gelecek gelirin SERÇEV'e bağışlanacağını söyledi.

"Biz bu projemizde çevre bilincini artırabilmeyi amaçladık"

Çevre bilinci kapsamında bu projeyi amaçladıklarını söyleyen Matematik öğretmeni Ayşenur Aytekin, "Biz bu projemizde hem 5'nci ve 6'ncı sınıf öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri ve bilişim derslerinde edindikleri kazanımları gerçek hayatta kullanabilecekleri bir ortam yaratabilmek hem de çevre bilincini artırabilmeyi amaçladık. İlk başta küçük bir grupla başladığımız bu çalışmamızı tabi ki daha da yaygınlaştırabilmek en büyük amacımız" diye konuştu

"Ne kadar destek alabilirsek çevremiz için iyi olacaktır"

Destek alınabilirse çevre ve doğa için iyi olacağını söyleyen Aytekin, "Bu anlamda ne kadar destek alabilirsek tabi ki hem bizler için hem doğamız için çevremiz için iyi olacaktır" dedi.

Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti
Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti
Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti

YORUMLAR
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Serebral Palsili Çocuklar Derneği, geri dönüşüm, matematik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orta okul öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika


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