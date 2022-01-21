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Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz - Son Dakika

Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz

21.01.2022 10:37

Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz Öğrencilerin tasarladığı 100 liralık cihaz yangınları başladığı gibi haber veriyor Bursa'da orta okul öğrencilerinin 100 liraya ürettiği cihaz, yangınları anında tespit edip haber veriyor.

Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz

Öğrencilerin tasarladığı 100 liralık cihaz yangınları başladığı gibi haber veriyor

BURSA - Bursa'da orta okul öğrencilerinin 100 liraya ürettiği cihaz, yangınları anında tespit edip haber veriyor.

Özel bir okulda eğitim gören Robotan Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, orman yangınlarına erken müdahale edip kısa sürede söndürülmesini sağlayacak bir cihaz geliştirdi. Öğrenciler 5 aylık bir bir çalışmanın ardından 100 liraya mal olan güneş enerjisiyle çalışan yangına ve dumana hassas cihaz üretti. Cihaz kablosuz internetle çalışıyor, algıladığı duman ve ateşi hemen yetkili birimlere mesajla haber veriyor. Yangının mevkiini de bildiriyor. Ekipler hemen verilen noktaya ulaşarak yangını büyümeden söndürüyor. Cihaz algıladığı duman ve ateşi bir saniye içinde mesajla bildiriyor. Her yere yerleştirilebilen cihaz sayesinde yangınlar büyümeden önlenecek. Çok düşük maliyetli olan cihaz Türkiye'nin bütün ormanlarında kullanılabilecek.

Orman yangınlarını önlemek için cihaz geliştirdiklerini ifade eden Tan Koleji Robotan Kulübü öğrencileri, "Cihazımızda duman ve alev sensörleri var. Bu sensörler ateş ve dumanı algılayarak hemen itfaiye ekiplerine mesaj atıyor. Bu sayede orman yangınlarına büyümeden anında müdahale edilebilecek. Cihaz kablosuz internetle çalışıyor. Ateş ve dumanı algıladığı gibi hemen mesaj atıyor. Mesaj aynı anda Türkiye'nin her yerindeki yetkililere ulaşabiliyor. Cihazın verdiği haber sayesinde yetkililer yangının yerini anında tespit edip büyümeden en kısa sürede söndürecek. Bu projeyi 5 aylık bir çalışmayla ortaya çıkardık. Çok başarılı bir proje oldu, biz ormanlarımız yanmasın istiyoruz" dedi.

Projenin yapımında öğrencileriyle birlikte çaba gösteren Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretmeni Salih Güngör, "Öğrencilerim bizim böyle bir projemiz var, gerçekleştirelim diye bana geldiler. Hemen araştırmaya başladık. Bu projeyi gerçekleştirmek için savunma sanayiinden takviyeler aldık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda cihazı üretmeyi başardık. Cihaz güneş enerjisiyle çalışıyor. Dumana ve ateşe hassas sensörler var. Ateş ve duman çıktığında hemen sensörler devreye girip cihaz bağlandığı kablosuz internet sayesinde önceden belirlenen tüm yetkililere mesaj atıyor. Cihazı 100 liraya ürettik, maliyeti çok düşük. Türkiye'nin bütün ormanlık alanlarında yangınlara karşı kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz
Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz
Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz

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Türkiye, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orta okul öğrencilerinden orman yangınlarını bitirecek cihaz - Son Dakika


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