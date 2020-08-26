Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanında inceleme - Son Dakika

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanında inceleme

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurulması planlanan 130 dönüm arazide incelemede bulundu.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanında inceleme, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurulması planlanan 130 dönüm arazide incelemede bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Süleymanbeyler Köyü'nde 130 dönüm arazi üzerine Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurulacağını söyledi. Söz konusu arazide AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Mehmet Morcu ve bazı daire müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Çorumluoğlu burada faaliyete geçecek tesislerle birlikte köyden kente göçünde önlenebileceğini vurguladı. Çorumluoğlu konuşmasında " İçinde bulunduğumuz bu alan 100 dönümlük bir alan. Bunun tapusu şu anda hazineye ait. Öne alım hakkı olarak da köy düzenim işlerinde alım hakkı var. Daha önce Fatih başkanımız ve il genel meclis üyelerimizle tepeden gelip bakarken bizim orta ölçekli yer ihtiyacımız var. Böyle bir yer yapabilir miyiz diye bize başvurduklarında kadastrocu arkadaşlarımızda çalıştılar ve buradan 100 dönümlük alan çıkarttık. Aşağıda da ayrıca hazinemizin 30 dönümlük bir yeri var. Yani %30 dönüm burada bize ait bir alan var. Bu alanı eksi ve artılarıyla planladığımızda özellikle köylerimizden şehre göçü durdurabilmek için yani insanlarımızı bulunduğu yörelerde mutlu edebilmek için biz burada bir alan tesis ettik. Çünkü köydeki vatandaşlarımız şehre geliyorlar. Şehirde mutlu olmuyorlar, kazançları yetmiyor ama bu alan öyle bir alan ki Süleymanbey'de olsun, Dağlıca olsun Ormanlı'ya, Armutlu Cuma'ya kadar rahat ulaşılabilecek bir alan. Burada ticaret odasındaki yönetimdeki arkadaşlarımız hangi büyüklüklerde arazi olması konusunda çalışma yürütüyorlar. Özellikle tekstil yatırımlarında bu tür alanlar biraz daha kıymetli oluyor. Kışla Sanayi'de, Kepez Sanayi'de şu anda küçük sanayi olarak yerimiz kalmadı. Bir şekilde açılım yapmamız gerekiyor. Sanayide öyle esnafımız var ki organize sanayiye gidemiyor ama küçük sanayide de dar kalıyor. Orta ölçeklinin amacı da budur. Umarım başarırız, elimizdeki bütün gayreti ve enerjiyi sarf edeceğiz. Ülkemiz için, Zonguldak için hayırlı olur inşallah. Biz 6 ay sonra buraya temelleri atacağız gibi hayallere de girmemek lazım. İzinler alınacak ama biz bu işi birebir takip edeceğiz. Vali Bey'e de gösterdikten sonra işler kısa sürede revize oluyor. O açıdan yarın Vali Bey'in bize vereceği desteğin de önemli olduğunu düşünüyorum ben."dedi

AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'da Ereğli için önemli olan istihdam projelerinden bir tanesinde ciddi bir noktaya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını iddia etti. Başkan Çakır konuşmasında şunları söyledi: "Ereğli için önemli olan istihdam projelerinden bir tanesinde ciddi bir noktaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Kaymakamımızın da ifade ettiği gibi hem kırsala hem yoğun sektörlere öncelik vererek daha fazla istihdamı sağlayıp insanlarımızın gurbete gitmesini değil bu bölgede mutlu olabilmesini istiyoruz. Pazar günleri bağında bahçesinde ailesiyle birlikte köyde geçirebileceği öncelik vereceğimiz bölge. Ortalama 4- 5 bin istihdamın Ereğli'yi çok iyi yere getireceğini bilen kişiler olarak burada sağlanabilecek yaklaşık 60- 70 gibi teknik ekip daha iyi bilir 60-70 tane tane bin metrekarelik dükkan yapıp istihdam sağlamayı planlıyoruz. Siyasi olarak görevimiz olmasa da biz burada bu projenin yanında olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kdz.Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş bölgeye kurulacak Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin birçok avantajı bulunduğunu dile getirdi. Başkan Keleş konuşmasında şöyle dedi: "Bugün mevcut organize sanayi bölgemizde tahsil edebileceğimiz mevcut parselimiz yok. Dolmuş vaziyette. Burada işler çok hızlı yürümekte, çağda gelişti. Kaldı ki bizim çok acelemiz var, çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada herkesin katkılarıyla bu yer ortaya çıkmış oldu. Gökten inmedi burası, zaten vardı ama ortaya çıktı. İnşallah bizlere de orta ölçekli sanayiyi yapıp Ereğli'ye, şehrimize, bölgemize kazandırmak olur. İstihdam sayısının 3- 4 binlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Genişlemeye müsait bir alan var. Ereğli insanında çalışma azmi, kültürü, bilgi birikimi var. Sermaye de var her şeyden önemlisi. Cesaretimiz de var. Allah'ın izniyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. "

Süleymanbeyler Köyü'nde böyle bir projenin geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Muhtar Mehmet Morcu emeği geçenlere teşekkür etti. Morcu konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bu projeyi gösterirken pek de ihtimal vermiyordum. Kaymakamımızın desteğiyle, Fatih Bey'inde meclis üyeleriyle beraber geldiğimizde olabileceğini falan düşünüyorduk ama sonra baktık Kaymakam Beyler peşini bırakmadı. Sağ olsunlar destek oldular. Bende bu aşamanın olduğunu hissediyordum. Baktık güzel de olacak. Sonra belli bir yere getirdik. Bugün çok mutluyum. Köyüme, özellikle köyümde istihdam sağlanacağına, ülkemin ekonomisinin belli bir yere geleceğini şimdiden görüyorum. Bu yüzden emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim, inşallah başaracağız."

Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindekiler yapılan incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK

Fatih Çakır, AK Parti, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi alanında inceleme - Son Dakika Ekonomi
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