Kaza; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Denizli Yolu üzerinde seyir halinde olan Berkay Coguplugil (21) idaresindeki 20 AGS 511 plakalı otomobil, sürücünün kontörlünden çıkması sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçler, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerin giden sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından itfaiye yardımıyla cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılan genç, morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Orta refüjdeki direğe çarpan otomobil, genç sürücüye mezar oldu - Son Dakika

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