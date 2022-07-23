Orta refüjdeki direğe çarpan otomobil, genç sürücüye mezar oldu - Son Dakika
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Orta refüjdeki direğe çarpan otomobil, genç sürücüye mezar oldu

23.07.2022 12:32
Orta refüjdeki direğe çarpan otomobil, genç sürücüye mezar oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndüğü kazada genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndüğü kazada genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Denizli Yolu üzerinde seyir halinde olan Berkay Coguplugil (21) idaresindeki 20 AGS 511 plakalı otomobil, sürücünün kontörlünden çıkması sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçler, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerin giden sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından itfaiye yardımıyla cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılan genç, morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orta refüjdeki direğe çarpan otomobil, genç sürücüye mezar oldu - Son Dakika

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