Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı - Son Dakika
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Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

04.04.2022 15:55

Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı Bilecik'te seyir halinde orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi TOKİ rampalarında seyir halindeki Pazaryeri Belediyesi'ne ait 34 UH 7904 plakalı çöp kamyonunun sürücüsü Ahmet Arslantaş (58), bir anlık dalgınlık sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen Yaşar Kızılkaya idaresindeki 34 ZB 2813 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Emine Kızlkaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılmaz hala gelirken, çöp kamyonu ise çekici yardımıyla yol kenarına çekildi. Araçların kaza yerinden çekilmesiyle Bilecik- Bozüyük karayolu trafiğe açıldı. Bu esnada karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı - Son Dakika


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