Orta risk grubundaki Bursa, salgınla ilgili kazanımlarını filyasyon ekipleri ve sıkı tedbirlere borçlu - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kovid-19 risk değerlendirme haritasında, Marmara Bölgesi'nde orta risk grubunda yer alan tek il olan Bursa'nın bu başarısında, filyasyon ekiplerinin ve uygulanan sıkı tedbirlerin büyük katkısı olduğunu söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, Bursa'nın 2-3 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında üst sıradaki illerden biri olduğunu hatırlattı.

Risk haritasında sarı renkteki iller arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını ancak bunun sorumluluklarını bir kat daha artırdığını belirten Yavuzyılmaz, "Filyasyon ekiplerimizin çok yoğun gayreti oldu. Sahadaki filyasyon ekiplerimizi, mesai saatlerini artırdık. Gece saat 00.00'a, 01.00'e kadar süren filyasyon çalışmaları oldu. Vakayı erken tespit etmeye, erken müdahale edip başkalarına da bulaştırmasını engelleyip yerinde izole etmeye gayret ettik. Bunda da belli noktada başarılı olduk ki kırmızı renkli iller arasından sarı renkli orta düzeydeki iller arasına geldik." dedi.

Yavuzyılmaz, alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle riski azaltmalarının değil, bu süreci devam ettirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara seslenen Yavuzyılmaz, "Tedbirleri gevşettiğimiz anda, mesafeyi, maskeyi kullanmadığımız durumda ya da toplu hareketleri, toplu ortamları sevdiğimiz durumda kırmızıya dönmek çok kolay, kırmızıdan geri dönmek, zor. O yüzden özellikle vatandaşlarımızdan bu sürece katkı vermelerini istiyoruz. 'Biz normalleştik' diyerek, eski normalleri tekrar gündeme taşımamalarını, pandemi kuralları çerçevesinde normale dönmelerini rica ediyoruz." çağrısını yaptı.

Yavuzyılmaz, 220 filyasyon ekibinin aynı anda sahada çalışabileceği bir sistemi oturttuklarını aktardı.

Vakaların artma ve düşme durumlarına göre kendilerini her gün revize ettiklerini bildiren Yavuzyılmaz, "220 ekibimizin aynı anda sahada olduğu günler oldu ancak şu anda buna ihtiyacımız yok. Vaka sayılarımız belli noktalarda iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, normalleşmenin güzel olduğunu ancak belirlenen kurallara uyulması gerektiğini anlattı.

"Vatandaşın normal sağlık hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyoruz"

Yavuzyılmaz, il genelinde bu dönemde günlük 100 filyasyon ekibinin sahada olduğunu, bunun yanında mobil aşı hizmetlerinin de devam ettiğini belirtti.

Hastane veya sağlık kuruluşlarına gidemeyenlerin aşılarını evlerinde yaptıklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşın normal sağlık hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde hiçbir sıkıntı yoktu ama ertelenebilir, bekletilebilir durumları ertelemiştik, onları da artırdık. Normal poliklinik hizmetlerine ve ameliyatlara devam ediyoruz. Şu anda hastanelerimizde poliklinik sıkıntısı veya ameliyathanelerde bir yoğunluk ya da yoğun bakım yatak sayısında bir sıkıntımız yok. Bütün hastanelerde hizmetimiz normal bir şekilde devam ediyor."