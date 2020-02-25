Orta saha oyuncusu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Orta saha oyuncusu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Orta saha oyuncusu süresiz kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

Siverek Belediyespor yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Salih Kartal, haksız bir şekilde kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Orta saha oyuncusu süresiz kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Siverek Belediyespor yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Salih Kartal, haksız bir şekilde kadro dışı bırakıldığını söyledi.


Siverek Belediyespor'a 2018-2019 yılı sezon başında transfer olan orta saha oyuncusu Salih Kartal, yönetimin aldığı kararla süresiz kadro dışı bırakıldı. Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siverek Belediyespor takım oyuncularından Salih Kartal, disiplinsiz davranışlarından dolayı Siverek Belediye Spor Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kulübümüzden hiçbir alacağı bulunmamaktadır. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.


Kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Salih Kartal da bir açıklama yaparak, haksız bir şekilde kadro dışı bırakıldığını iddia etti. Kartal, "İki yıl boyunca çok fedakarlıklar yaparak bu takıma hizmet ettim, emek verdim. Alınan bu karara kırgınım. Verdiğim bu kadar emeğe rağmen beni kadro dışı bırakabiliyorlarsa başım gözüm üstüne diyorum. Bunları da Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kulandı.


Bölgesel Amatör Liginde 3. sırada yer alan Siverek Belediyespor Kulübü, son zamanlarda futbolculara olan borçlarla gündeme gelmiş ve başkan ile yönetimi de istifa etmişti. - ŞANLIURFA

Siverek, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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