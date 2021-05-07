Orta Segment Galaxy M11, Android 11 Yükseltmesi Almaya Başladı - Son Dakika

Samsung firması güncelleme konusunda durdurak bilmiyor. Şirket, Android 11 destekli akıllı telefonlar listesine yeni bir akıllı telefon daha ekliyor. Samsung, Android güncellemesi konusunda birçok cihazına destek verdiği görünmektedir. Şirket geçen ay çok sayıda akıllı telefonu için Android 11 güncellemesi getirdi. Şimdi de, Galaxy M11 serisi cihazlar için Android 11 ve One UI Core 3.1 güncellemesi alacak.

Bu güncellemeni önemli olmasının ana nedeni, Galaxy M11 adlı cihazın amiral gemisi bir cihaz olmaması ve kullanıcılarına orta segment alanında sunulmasıdır. Bu durum gelecekte daha fazla orta segment Samsung akıllı telefona Android 11 güncellemesi geleceğinin ispatıdır.

Orta Segment Galaxy M11, Android 11 Yükseltmesi Almaya Başladı

Galaxy M11, ilk olarak One UI 2.0 ve Android 10 ile Mayıs 2020'de piyasaya sürüldü. Bugün cihaz, One UI Core 3.1 şeklinde bir Android 11 güncellemesi almaya başladığı açıklandı.

İlk güncelleme evresi Asya piyasasında gerçekleşeceği ve ilerleyen günlerde global piyasada yer alacağı bildirildi. Galaxy M11 cihazlar için Android 11 güncellemesini henüz almadıysanız, Ayarlar menüsünden manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.

Galaxy M11 gelen Android 11 güncellemesi ile konum ve mikrofon için tek seferlik izinler verebileceksiniz. Dahası, QS ayarlarında yenilenmiş bildirimler, sohbet balonları ve medya kontrolleri, yeni Dijital Denge özellikleri ve daha fazlasını getiriyor. Güncelleme ayrıca Nisan 2021 Android güvenlik yamasıyla birlikte geleceği ve M115FXXU2BUD8 model numarasına alacağı açıklandı.

Samsung Galaxy M11'in Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy M11; 1.560 x 720 piksel çözünürlüğe ve 268 ppi yoğunluğa sahip 6,4 inç ekrana sahiptir. Bu panel, Samsung akıllı telefonlar pek kullanılmayan, üstte sola hizalanmış bir kamera çukuru içerir. Selfie kamerası, f/ 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP kamera olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafa gidersek, mütevazı bir üçlü kamera kurulumumuz var. 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş birim ve 2 MP derinlik algılama modülünden oluşur.

Galaxy M11 adlı cihazın gövdesinin altında, 1.8GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz ARM Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan bir Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile mütevazılığını ortaya koyuyor.

Galaxy M11 akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB Dahili Depolama ve 64GB Dahili Depolama ile 4GB RAM içeren varyantlarda mevcuttur. Cihaz, 15W hızlı şarj ile 5.000 mAh bir bataryadan güç alıyor.

Cihaz orta segment alanında oldukça iyi konumda olduğu ve Android 11 tabanlı One UI 3.1 Core ile kullanıcılarına daha sorunsuz bir deneyim yaşatacağı bildirildi.