Huawei Nova Y70 inceleme! - Son Dakika
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Huawei Nova Y70 inceleme!

11.08.2022 23:02
Huawei Nova Y70 inceleme!

Orta segment niteliklerini büyük ekranla birleştiren üretici, Huawei Nova Y70 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Huawei, orta seviye akıllı telefonlarıyla ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan üreticilerden biri. Nova serisi ile orta segment niteliklerini büyük ekranla birleştiren üretici, bugün yeni bir lansman gerçekleştirdi. Huawei Nova Y70 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Huawei Nova Y70 inceleme!

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6000 mAh ile daha büyük bir bataryaya sahip olan nova Y70 uzun pil ömrü sayesinde pil bitmesi endişesini azaltıyor ve daha güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sekiz güç tüketimi alanını derinden optimize eden Huawei, pil ömrünü daha da artırmak için 22,5 W hızlı şarj imkanı sunuyor.

Huawei Nova Y70 inceleme!

Bu sayede cihazı kısa sürede tam şarj etmek mümkün. Şarj güvenliğini ve pil ömrünü artırmak için entegre 13 katmanlı şarj koruma sistemi ve yükseltilmiş elektro kimyasal sistem ile donatılan telefonu, yoğun kullanmadığınız durumlarda haftada iki kez şarj etmeniz mümkün.

6.75 inç Huawei FullView Ekran ve %90.26 ekran-gövde oranı, ile Huawei Nova Y70, göz kamaştırıcı akıllı ortam ışığı ayarları sayesinde, keyifle seyretmeye imkan veriyor.

Huawei nova Y70 ise 4.999 TL indirimli fiyatla satışa sunuluyor.

Huawei Nova Y70 teknik özellikleri

Ekran: 6.75 inç, TFT LCD, HD+ 1600×720 piksel çözünürlük, 16.7 milyon renk

Arka Kamera: 48 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 5 Megapiksel 120 derece ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 Megapiksel, f/2.0 diyafram

RAM ve Depolama: 4GB RAM + 128GB depolama/ 512 GB'a kadar microSD desteği

Batarya: 6000 mAh, 22.5W hızlı şarj desteği

Bağlantı: 4G, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C

İşletim Sistemi: HarmonyOS tabanlı EMUI 12

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Kaynak: Shiftdelete

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei Nova Y70 inceleme! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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