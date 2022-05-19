Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu!

19.05.2022 20:36
Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu!

Redmi, Weibo'dan Redmi Note 11T serisinin vitrine çıkacağı tarihi duyurdu. İşte Redmi Note 11T tanıtım tarihi...

Xiaomi'nin 2019'da bağımsız bir marka haline getirdiği Redmi, yeni ürünleriyle kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Note 11 serisinin devamı niteliğindeki Note 11T modellerini vitrine çıkaracak. Son olarak akıllı telefonların tanıtım tarihi belli oldu.

Redmi Note 11T serisi tanıtım tarihi

Redmi, Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan paylaştığı tanıtım posterleriyle Redmi Note 11T serisinin vitrine çıkacağı tarihi duyurdu. Buna göre cihazlar, 24 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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Son ortaya çıkan bilgilere göre seride Redmi Note 11T, 11T Pro ve 11T Pro+ modelleri olacak. Öte yandan standart modelin özellik ve tasarım açısından geçtiğimiz yılın kasım ayında Hindistan'da tanıtılan Note 11T 5G ile bir bağlantısı olup olmayacağı da şimdilik bilinmiyor.

  • Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu!
  • Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu!
  • Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu!

Paylaşılan görsellere baktığımızda Note 11T Pro+'ın MediaTek Dimensity 8100 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. 5 nm mimariye sahip yonga seti; dört 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazda LCD panel ve üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Redmi Note 11T teknik özellikleri – Hindistan –

İşlemciMediaTek Dimensity 810 5GEkran6,6 inç, 20: 9 en-boy oranı, 1080 x 2400 Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızıDepolama64 GB/128 GBBellek6 GB/8 GB RAMArka kamera50 Megapiksel f/1.8 diyafram ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn kamera16 MegapikselBatarya5.000 mAh, 33W hızlı şarjDiğerYan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve stereo hoparlörİşletim sistemiAndroid 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, India, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu! - Son Dakika


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