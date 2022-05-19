Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi'nin 2019'da bağımsız bir marka haline getirdiği Redmi, yeni ürünleriyle kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Note 11 serisinin devamı niteliğindeki Note 11T modellerini vitrine çıkaracak. Son olarak akıllı telefonların tanıtım tarihi belli oldu.

Redmi Note 11T serisi tanıtım tarihi

Redmi, Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan paylaştığı tanıtım posterleriyle Redmi Note 11T serisinin vitrine çıkacağı tarihi duyurdu. Buna göre cihazlar, 24 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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Son ortaya çıkan bilgilere göre seride Redmi Note 11T, 11T Pro ve 11T Pro+ modelleri olacak. Öte yandan standart modelin özellik ve tasarım açısından geçtiğimiz yılın kasım ayında Hindistan'da tanıtılan Note 11T 5G ile bir bağlantısı olup olmayacağı da şimdilik bilinmiyor.







Paylaşılan görsellere baktığımızda Note 11T Pro+'ın MediaTek Dimensity 8100 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. 5 nm mimariye sahip yonga seti; dört 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazda LCD panel ve üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Redmi Note 11T teknik özellikleri – Hindistan –