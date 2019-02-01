Son Dakika Haberleri: Orta Segmentin Efendisi Olacak Vivo V15 Pro'nun Özellikleri Belli Oldu

Orta Segmentin Efendisi Olacak Vivo V15 Pro'nun Özellikleri Belli Oldu

1 saat önce

Vivo'ya çok yakın bir kaynak, şirketin yeni orta segment telefonunun kritik özelliklerini ortaya çıkardı. İddialar doğruysa Vivo V15 Pro'nun amiral gemileri ile yarışır özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Orta Segmentin Efendisi Olacak Vivo V15 Pro'nun Özellikleri Belli Oldu, System.String[]
Mobil Dünya Kongresi'ne birkaç hafta kala akıllı telefon devlerinin yeni cihazlarına ait sızıntılar ardı ardına gelmeye başladı. İsmini vermeyen bir Vivo çalışanı, Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni orta-üst seviye akıllı telefonu olacak Vivo V15 Pro'nun özelliklerini, tasarımını ve fiyatını sızdırdı.




Edinilen bilgiye göre Vivo V15 Pro, seviyesinin en iddialı akıllı telefonlarından biri olmak için tamamen çerçevesiz bir ekran ile gelecek. Cihazın ön kamerası, Vivo Nex modelinde olduğu gibi açılır kapanır mekanizmaya konulacak. Kamera demişken; Vivo V15 Pro, 48MP'lik ana kameraya sahip 3'lü arka kameraya ve 32MP'lik muhteşem bir ön kameraya sahip olacak.



Vivo V15 Pro Özellikler (Sızıntı)



Snapdragon 675 işlemci, Adreno 612 GPU


6GB,8GB RAM/ 128GB depolama


6.59 inç Full HD+ Super AMOLED ekran


48MP+8MP+5MP üçlü arka kamera


32MP ön kamera


4500 mAh batarya




Cihazın anavatanı Çin'de 1800 TL fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor. Vergilerle birlikte Türkiye fiyatının daha da yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte söylentiler doğruysa cihaz, 2018 model amiral gemileri ile yarışacak özelliklere sahip diyebiliriz. Daha fazla ayrıntı için Vivo'nun 20 Şubat'taki lansmanını beklememiz gerekiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 

Mobil Dünya Kongresi, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanın Bacağında Tıbbi Kamera Parçası Unutup "Bizimle İlgisi Yok" Dediler Darbeci Guaido'dan Rusya ve Çin'e Çağrı: Yönetim Değişikliği En Uygun Seçenek

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Haluk Levent'e Teşekkür Etti Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orta Segmentin Efendisi Olacak Vivo V15 Pro'nun Özellikleri Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]