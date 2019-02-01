Orta Segmentin Efendisi Olacak Vivo V15 Pro'nun Özellikleri Belli Oldu

Mobil Dünya Kongresi'ne birkaç hafta kala akıllı telefon devlerinin yeni cihazlarına ait sızıntılar ardı ardına gelmeye başladı. İsmini vermeyen bir Vivo çalışanı, Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni orta-üst seviye akıllı telefonu olacak Vivo V15 Pro'nun özelliklerini, tasarımını ve fiyatını sızdırdı.Edinilen bilgiye göre Vivo V15 Pro, seviyesinin en iddialı akıllı telefonlarından biri olmak için tamamen çerçevesiz bir ekran ile gelecek. Cihazın ön kamerası, Vivo Nex modelinde olduğu gibi açılır kapanır mekanizmaya konulacak. Kamera demişken; Vivo V15 Pro, 48MP'lik ana kameraya sahip 3'lü arka kameraya ve 32MP'lik muhteşem bir ön kameraya sahip olacak.Vivo V15 Pro Özellikler (Sızıntı)Snapdragon 675 işlemci, Adreno 612 GPU6GB,8GB RAM/ 128GB depolama6.59 inç Full HD+ Super AMOLED ekran48MP+8MP+5MP üçlü arka kamera32MP ön kamera4500 mAh bataryaCihazın anavatanı Çin'de 1800 TL fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor. Vergilerle birlikte Türkiye fiyatının daha da yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte söylentiler doğruysa cihaz, 2018 model amiral gemileri ile yarışacak özelliklere sahip diyebiliriz. Daha fazla ayrıntı için Vivo'nun 20 Şubat'taki lansmanını beklememiz gerekiyor.