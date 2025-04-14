Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağına dair haberlerin asılsız olduğu ifade edilerek, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yönde bir çalışması bulunmadığı belirtildi. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olan bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısı yapıldı.

İşte DMM tarafından yapılan o açıklama;