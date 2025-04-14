Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi

Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında yer alan ''orta şeridi kullananlara ceza gelecek'' iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Açıklamada, bu konuda herhangi bir resmi çalışmanın bulunmadığı belirtildi ve asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

14.04.2025 15:30
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Bazı basın yayın organlarında yer alan "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağına dair haberlerin asılsız olduğu ifade edilerek, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yönde bir çalışması bulunmadığı belirtildi. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olan bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısı yapıldı.

İşte DMM tarafından yapılan o açıklama;

Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi
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Gündem, trafik, Son Dakika

Son Dakika Gündem Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Kadayıf:
    Bu iddaları atan dümbük kim ya 19 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Bir grup şrfsz hesap var. Aslını araştırmadan Katılımcı toplamak için yayıp duruyor 10 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu "aman benim dedigime inanin" kurumu ilk kez bir ise yaradi.. politik olmayan,vatandasi drekt ilgilendiren bi konuda acikmala yapti.. sukur bin sukur bunu da gorduk. 4 5 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    akp yalan derse dogrudur 4 5 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    olması gerekmektedir 1 0 Yanıtla
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