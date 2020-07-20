Orta Toroslar'da bulunan deniz canlısı fosilleri heyecanlandırdı - Son Dakika

Orta Toroslar'da bulunan deniz canlısı fosilleri heyecanlandırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'in arazi çalışması sırasında bulduğu deniz canlısı fosilleri ilgi gördü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'in arazi çalışması sırasında bulduğu deniz canlısı fosilleri ilgi gördü.

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Yabani kedi türleri karakulak ve vaşakla ilgili Karaman ve Mersin arasındaki 2 bin metre rakımlı Orta Toroslar'da araştırma yapan İlemin, kayalıklarda deniz kabuğu, deniz kestanesi, deniz minaresi ve mercan gibi canlılara benzeyen taşlaşmış şekiller olduğunu fark etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Paleontoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç tarafından teşhis edilen fosillerin yaklaşık 20 milyon yaşında olduğu tespit edildi.

İlemin'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı fosil fotoğrafları yaklaşık 3 milyon kullanıcı tarafından görüntülendi.

İlemin, AA muhabirine, Toroslar'ın Anadolu'nun jeolojik değişimi sürecinde denizden yükseldiğini, bu alanların geçmiş jeolojik devirlerde deniz tabanı olduğunu daha önce okuduğunu söyledi.

Yaşadığı olayın jeologlar ve coğrafyacılar için normal olduğunu, kendisini ise heyecanlandırdığını ifade eden İlemin, "Bölgede yaşayan biyoçeşitliliği araştırırken milyonlarca yıllık fosillere denk geldim. Bu bize Anadolu'muzun biyoçeşitlilik açısından ne kadar değerli olduğunun, adeta bir doğa tarihi ve biyolojik çeşitlilik müzesi olduğunun kanıtıdır. Ülkemizde doğa ve temel bilimlere olan ilgi artıkça gelecekte daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Toroslar, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Toroslar'da bulunan deniz canlısı fosilleri heyecanlandırdı - Son Dakika
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