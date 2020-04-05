Orta Torosların eşsiz güzelliklerinde koronavirüs sessizliği - Son Dakika

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Orta Torosların eşsiz güzelliklerinde koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Göksu Şelalesinin havadan görüntüleri Uçansu Şelalesinin havadan görüntüleri Akarsudan görüntüler Konya Isparta sınırındaki Milli Parklar Ormanları Gölette yüzen ördek Mesire alanlarından görüntüler Seyir halindeki araçlar KONYA - Konya'da piknikçilerin sıklıkla tercih ettiği, doğal...
Göksu Şelalesinin havadan görüntüleri
Uçansu Şelalesinin havadan görüntüleri
Akarsudan görüntüler
Konya Isparta sınırındaki Milli Parklar Ormanları
Gölette yüzen ördek
Mesire alanlarından görüntüler
Seyir halindeki araçlar KONYA - Konya'da piknikçilerin sıklıkla tercih ettiği, doğal güzelliklerin bulunduğu mesire alanlarının koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan kararlar gereği tamamen boş olduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:00 Kaynak: AA
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