Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı

2020-2022 döneminde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasının temel amacı, fiyat ve finansal istikrarı ve cari dengede son bir yılda elde edilen kazanımların korunması, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi oldu.