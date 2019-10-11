Son Dakika Haberleri: Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı
Son Dakika Ekonomi Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı

Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı

28 dakika önce

2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat ve finansal istikrarı ve cari dengede son bir yılda elde edilen kazanımların korunması, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi oldu.

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2020-2022 döneminde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasının temel amacı, fiyat ve finansal istikrarı ve cari dengede son bir yılda elde edilen kazanımların korunması, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi oldu.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:11 
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