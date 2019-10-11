Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı (2)

Bütçenin, 2020 yılında 138 milyar 873 milyon lira açık vermesi beklenirken, bütçe giderlerinin 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 956 milyar 588 milyon lira olması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Planda, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 138 milyar 873 milyon lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2021'de 157 milyar 603 milyon lira, 2022'de 160 milyar 149 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2020 ve 2021 için yüzde 2,9 olması planlanırken, 2022'de de yüzde 2,6'ya gerilemesi öngörülüyor.

Gelecek yıl için 67 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin, 2021'de 1,9 milyar lira, 2022'de 16,3 milyar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 için yüzde 0, 2022 yılı için de yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçe gelir ve giderleri

Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2020 yılında 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, 2021'de 1 trilyon 196 milyar 925 milyon lira, 2022'de 1 trilyon 295 milyar 427 milyon lira olacak.

Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 956 milyar 588 milyon lira, 2021'de 1 trilyon 39 milyar 321 milyon lira, 2022'de de 1 trilyon 135 milyar 278 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek.

Aynı yıllar itibarıyla sırasıyla net 784 milyar 602 milyon lira, 874 milyar 528 milyon lira ve 963 milyar 147 milyon lira vergi geliri elde edilecek.

Bu arada, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının da 2020'de yüzde 33,2, 2021'de yüzde 32,5, 2022'de de yüzde 32,3 olması hedefleniyor.

Faiz dışı giderler

Orta Vadeli Mali Plana göre, faiz dışı giderler 2020 yılında 956 milyar 511 milyon lira, 2021 yılında 1 trilyon 37 milyar 415 milyon lira ve 2022 yılında da 1 trilyon 119 milyar 17 milyon lira olacak.

Faiz dışı giderlerin GSYH'ye oranı ise 2020 yılı için yüzde 19,6, 2021 için yüzde 18,9, 2022 yılı için yüzde 18,4 olarak belirlendi.

Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin GSYH'ye oranının yüzde 18,3, 2021'de yüzde 18,1, 2022'de de yüzde 18 olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayacak ve 14 Ekim'e kadar kesinleşen bütçe tekliflerini Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderecek.

(Bitti)