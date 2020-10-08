Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı (2) - Son Dakika

Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı (2)

08.10.2020 16:23
Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı (2), System.String[]

Bütçenin, 2021 yılında 244 milyar 993 milyon lira açık vermesi beklenirken, bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olması öngörülüyor.

Bütçenin, 2021 yılında 244 milyar 993 milyon lira açık vermesi beklenirken, bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2021-2023) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Planda, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 244 milyar 993 milyon lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2022'de 248 milyar 450 milyon lira, 2023'de 247 milyar 308 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2021 için yüzde 4,3, 2022 için yüzde 3,9, 2023 için ise yüzde 3,5 olması planlanıyor.

Gelecek yıl için 65 milyar 450 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin, 2022'de 43 milyar 864 milyon lira, 2023'te 29 milyar 210 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2021'de yüzde 1,2, 2022'de yüzde 0,7 ve 2023'te de yüzde 0,4 olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçe gelir ve giderleri

Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2021 yılında 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, 2022'de 1 trilyon 455 milyar 960 milyon lira, 2023'te 1 trilyon 573 milyar 398 milyon lira olacak.

Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira, 2022'de 1 trilyon 207 milyar 510 milyon lira, 2023'te de 1 trilyon 326 milyar 90 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek.

Aynı yıllar itibarıyla sırasıyla net 922 milyar 744 milyon lira, 1 trilyon 20 milyar 319 milyon lira ve 1 trilyon 121 milyar 691 milyon lira vergi geliri elde edilecek.

Bu arada, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının da 2021'de yüzde 40,8, 2022'de yüzde 41,6, 2023'te de yüzde 41,8 olması hedefleniyor.

Faiz dışı giderler

Orta Vadeli Mali Plana göre, faiz dışı giderler 2021 yılında 1 trilyon 166 milyar 596 milyon lira, 2022 yılında 1 trilyon 251 milyar 373 milyon lira ve 2023 yılında da 1 trilyon 355 milyar 301 milyon lira olacak.

Faiz dışı giderlerin GSYH'ye oranı ise 2021 yılı için yüzde 20,7, 2022 için yüzde 19,8, 2023 yılı için yüzde 19,3 olarak belirlendi.

Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin GSYH'ye oranının yüzde 19,5, 2022'de yüzde 19,1, 2023'te de yüzde 18,9 olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayacak ve 13 Ekim'e kadar kesinleşen bütçe tekliflerini Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderecek.

(Bitti)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı (2) - Son Dakika Ekonomi

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