Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
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Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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