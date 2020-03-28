Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.