MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda mehter konseri beğeniyle izlendi - Son Dakika
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MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda mehter konseri beğeniyle izlendi

06.09.2022 17:27
MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda mehter konseri beğeniyle izlendi

Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ilgiyle izlendi.

Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin lider ülke olarak yer aldığı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Polonya'nın Kielce kentinde törenle açıldı.

Türkiye'nin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından temsil edildiği fuarın açılış törenine ev sahibi Polonya'nın Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın yanı sıra Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile çok sayıda ülkeden bakan yardımcıları ve yetkililer katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından mini konser verildi.

Akar ve Blaszczak ile diğer davetlilerin izlediği konser, büyük beğeni aldı.

Konserin sonunda Mehteran Birliği'ni tebrik eden Akar ve Blaszczak, daha sonra Türk firmalarının yer aldığı stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bazı ABD askerlerinin, Mehteran Birliği'nin konserini, sergi alanındaki tankın üzerinden izlediği görüldü.

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Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda mehter konseri beğeniyle izlendi - Son Dakika

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