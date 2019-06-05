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Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Parlamento Başkanları toplantısı

1 saat önce

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığındaki TBMM heyeti, Polonya'da düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Parlamento Başkanları toplantısına katıldı.

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Parlamento Başkanları toplantısı, System.String[]
TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığındaki TBMM heyeti, Polonya'da düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Parlamento Başkanları toplantısına katıldı.
Başkent Varşova'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 15 bölge ülke parlamento temsilcisinin katıldığı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Parlamento Başkanları toplantısında Türkiye'yi, TBMM Başkanvekili Gök başkanlığındaki TBMM heyeti temsil etti.
Programda konuşan Levent Gök, büyük güçlerin dünyadaki yerlerini yeniden konumlandırma gayretinde olduğunu, bu yüzden de küresel ve bölgesel boyutta bir belirsizlik döneminden geçildiğini söyledi.
Gök, tarihin en barışçıl dönemlerinden birisinin yaşandığının iddia edilmesine rağmen günümüzde 50'yi aşkın çatışma bölgesinin bulunduğuna işaret etti.
Evrensel insan haklarının her şeyin üstünde tutulması gerektiğini de vurgulayan Levent Gök, "Kültür alanındaki ilişkilerimiz, halklarımız arasındaki anlayış ve hoşgörüyü arttırmak temel önemdedir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi, anti-semitizm, kadın ve çocuk haklarının korunması konusunda sorunlar yaşandığını görüyoruz. Irk, din, dil ve cinsiyet ayrımcılığı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:21 Kaynak: AA
Levent Gök, Parlamento, Avrupa, Güncel
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