Trabzon'da kar yağışı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek ana arterler ile hastane yollarını açık tuttu.

Ekipler, 116 araç ve 300 personelle kırsalda kapalı olan 528 mahallenin yolunu açtı, kalan 216 mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzon- Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kar ve buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.