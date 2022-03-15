Orta ve Doğu Karadeniz'de 519 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı sebebiyle 519 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 16, Alucra'da 2, Çanakçı'da 15, Dereli'de 8, Eynesil'de 6, Görele'de 20, Güce'de 13, Keşap'ta 15, Tirebolu'da 41 ve Yağlıdere'de 2 olmak üzere toplam 138 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar sebebiyle 109 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 161 ekip ve 116 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu son 24 saate 417 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Artvin

Artvin merkezde 2, Ardanuç'ta 4, Borçka'da 6, Hopa'da 2, Kemalpaşa'da 1, Şavşat'ta 10 ve Yusufeli'de 7 olmak üzere 32 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Şavşat- Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahra Geçidi'nde de yer yer etkili olan tipi ve kar yağışı sürücülere zor onlar yaşatırken Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Gümüşhane

Kar sebebiyle merkezde 8 ve Şiran'da 1 olmak üzere toplam 9 köye ulaşılamıyor. İl Özel İdaresi, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eğitime bugün ara verilen kentte, merkez ilçede 55, Ardeşen'de 14, Çamlıhemşin'de 16, Çayeli'nde 2, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 21, Hemşin'de 8, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 48 olmak üzere 231 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 63 iş makinesi, 133 personelle 127 köyde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere'de 7, Çamlıhemşin'de 6 ve Ardeşen'de 1 köyde kalan kimse olmadığı için karla mücadele çalışması yürütülmüyor.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ortalama kar yüksekliği 110 santimetre olarak belirlendi.

Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı kentte, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 533 personel, 464 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kapanan 147 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açan ekipler, muhtemel buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı, bazı ilçelerdeki hastaların hastanelere ulaşmasını da sağladı.