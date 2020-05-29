Orta ve Doğu Karadeniz'de cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ve diğer alanlarda ilk kez cuma namazı kılındı.

Trabzon genelinde vatandaşlar bin 261 cami ve cami dışı alanda cuma namazını eda etti.

Şehir merkezinde cuma namazı, İskenderpaşa Camisi'nde il protokolünün de katılımıyla kılındı.

Namaz öncesi görevliler tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı, ellerine dezenfektan sıkıldı. Vatandaşların, seccadelerini yanlarında getirerek, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Vali İsmail Ustaoğlu, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır hüzünlü günler ve cumalar geçirildiğini belirterek, "Yine camilerimize kavuştuk. Bu coşkuyu, heyecanı ve güzelliği hep birlikte paylaştık. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Öte yandan, Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 5 asırlık, üstü açık Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde de vatandaşlar sosyal mesafe kuralına riayet ederek cuma namazını kıldı.