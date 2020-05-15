Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrılarına kısmen uyuyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nda sessizlik hakim.

Şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi ile banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Polis ekipleri, bazı cadde ile sokaklarda vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca şehir merkezinde lokanta ve kafeler haricindeki iş yerlerinin önemli kısmının faaliyete başladığı görüldü.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarında kısmen insan hareketliliği yaşanıyor. Banka şubeleri ile iş yerlerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde yoğunluk gözlendi. Polis ve bekçiler de sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Giresun'da başta Gazi Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklarda hareketlilik görülüyor. Vatandaşların çoğu ise maske kullanıyor. Polis ekipleri de sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

Rize'de, güneşli havanın etkisiyle Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa hareketlilik yaşanıyor. Polis ve zabıta ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürüyor.

Artvin, hafta içindeki hareketliliğin ardından, vatandaşların "Evde kal." çağrısına büyük oranda uymasıyla sakin bir gün yaşıyor. Kentte vatandaşların zaman geçirdiği alanlardan Atapark Meydanı ve Kültür Sokağı sessizliğe büründü. Kentin işlek yerlerinden İnönü ve Cumhuriyet caddeleri diğer günlere oranla sakin ancak araç trafiğinde belli aralıklarla yoğunluk görülüyor.

Gümüşhane'de Fatih Parkı, 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi salgın öncesi döneme göre sakin. Fırın, banka şubesi, market gibi çok sayıda iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise zaman zaman hareketlilik oluşuyor.

Bayburt'ta, kurum ve iş yerlerinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğu görülüyor. Kentin diğer ara caddeleri ve sokaklarında ise sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda görevli polis ile bekçiler, evde kalmaları, maske kullanmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda vatandaşları uyarıyor.