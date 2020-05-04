Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 3 gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde, Trabzon merkezindeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluştu.

Özellikle banka ve marketlerin olduğu bazı ana cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlenen kentte, polis ekipleri, sık sık araçlardan anons ederek vatandaşları, evde kalmaları için uyarıyor.

Diğer yandan ihtiyaçları için sokağa çıkanların büyük oranda maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ordu'da ise Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sessizliğini korurken, şehrin işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesinde kısmen de olsa insan hareketliliği gözlendi.

Özellikle vatandaşlar banka ve PTT önlerinde yoğunluk oluştururken, ekipler buralarda bekleyenlere zaman zaman sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Polis ve bekçiler ayrıca Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına oluşturdukları kontrol noktalarında ateşini ölçtükleri vatandaşların sırayla girişlerine izin veriyor.

Gümüşhane'de, 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sakinlik sürüyor. İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'de ise zaman zaman kısa süreli kalabalık oluştu. Ekiplerce polis araçlarından cadde üzerinden sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

Giresun'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden Atatürk Meydanı alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini korurken Gazi Caddesinde insan hareketliliği mevcut.

Artvin'de vatandaşların zaman geçirdiği Atapark ve Kültür Sokağında sessizlik sürüyor. Kentin hareketli yerleri olan Cumhuriyet ve İnönü caddelerinde özellikle PTT ve banka önlerinde kısmı bir hareketlilik yaşanırken araç trafiğinde yoğunluk bulunuyor.

Rize'de daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatılan Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde araç ve yaya yoğunluğu bulunmazken haftanın ilk iş günü olması nedeniyle diğer cadde ve sokaklarda kısmen hareketlilik gözlendi.