Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara kısmen uydu.



Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim. Polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan bazı cadde ve sokaklara girişe kontrollü izin veriyor.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Zaman zaman yağmurun şiddetini artırdığı kentte, ihtiyaçları için sokağa çıkanların büyük oranda maske ve eldiven kullandıkları görüldü. Öte yandan polis ekipleri de bir yandan denetimlerini sürdürürken diğer yandan da vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakinliğini koruyor. Kentin en işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi'nde ise insan hareketliliği gözlendi. Vatandaşların, maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.



Giresun'da Atatürk Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor. Gazi Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözlenirken bu durum öğle saatleri sonrasında artıyor.



Bayburt'ta, salgın öncesinde kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde kısmen araç ve insan yoğunluğu gözlemleniyor. Kentteki Atatürk Meydanı, tarihi saat kulesi ve çevresi ile ara cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve bekçiler, vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve kaldırımların tek yönlü kullanılması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Rize'de yağmurunda etkisiyle vatandaşlar evde kalmayı tercih etti. Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine zorunlu haller dışında kapalı olması nedeniyle sakin günlerinden birini yaşıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda hareketlilik bulunmuyor.

Gümüşhane'de geçen yıl bu zamanlarda yaya hareketliliğinin yoğun olduğu 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sakinlik gözlemlenirken akşam saatlerine doğru kısa süreli hareketlilik yaşanıyor.



İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde ise zaman zaman iş ve alışveriş odaklı kalabalık oluşuyor. Polis ekiplerince vatandaşlara maske takma ve sosyal mesafenin korunması uyarıları yapılıyor.