Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında kısmen sokağa çıkmıyor.



Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde kısmen sakinlik hakim.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarının gelmesini bekliyor.

Ayrıca, şehir merkezinde lokanta ve kafeler haricindeki iş yerlerinin bir kısmının açıldığı gözlendi.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları da sakinliğini koruyor.

İş yerleri ile banka şubelerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde kısmen insan hareketliliği yaşanıyor. Banka şubelerine gelen vatandaşlar, şube önünde sosyal mesafe kuralına göre sıra bekliyor. Vatandaşların maske kullanımına da büyük oranda özen gösterdiği görüldü.

Rize'de, havanın güzel olması nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda hareketlilik söz konusu. Bankaların önünde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürüyor.

Bayburt'ta kurum ve dükkanların yoğun bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kentin diğer hareketli alanları Hükümet Meydanı, tarihi Saat Kulesi ile çevresi ve Çoruh Nehri çevresindeki gezi alanlarında sessizliğin hakim olduğunu gözlemlendi.

Polis ve bekçiler, Cumhuriyet Caddesi'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlara, evde kalmaları yönünde anonslar yaptı.

Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de ise araç ve yaya hareketliliği gözlendi.