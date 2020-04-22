Orta ve Doğu Karadeniz'de

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Söz konusu Orta ve Doğu Karadeniz illerinde işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu eskiye oranla azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan yaptıkları anonslarla, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandığı görülüyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde yağışlı havanın da etkisiyle sessizlik hakim oldu.

Ordu'daki Demokrasi ve Köprübaşı meydanları da sakinliğini koruyor. Kentteki banka şubeleri ile iş yerlerinin bulunduğu caddelerde ise insan hareketliliği görüldü. Banka şubeleri ve fırın önlerinde sosyal mesafe sağlanırken, vatandaşların sırayla içeri alındığı gözlendi.

Giresun'da halkın toplanıp vakit geçirdiği alanların başında gelen Atatürk ve Osman Ağa meydanlarında sessizlik hakim. Şehrin en işlek yeri Gazi Caddesi'nde ise yağışlı havanın da etkisiyle insan hareketliliği azaldı.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yağmurun da etkisiyle sakin bir gün yaşanıyor. Sokakların büyük oranda boş kaldığı kentte, banka önlerinde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak beklediği görülüyor. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri de daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatıldığından, burada araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.

Artvin'de vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı, soğuk hava ve yağmurun da etkisiyle sessiz günlerinden birini yaşıyor. Kentin en yoğun yerlerinden İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde kısmen de olsa yaya ve araç hareketliliği devam ediyor.