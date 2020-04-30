Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler sayesinde büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler sayesinde büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde bugün de sükunet hakim oldu.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde kısmi hareketlilik gözlenirken vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, alınan tedbirler kapsamında boş kalırken kentin işlek caddesi Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.

Polis ve bekçiler, Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına kurdukları bariyerlerden vatandaşları sırayla alırken caddeye girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.

Öte yandan ekipler, banka ve PTT önlerinde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

Giresun'da halkın yoğun bulunduğu Atatürk Meydanı'nda alınan önlemlerin etkisiyle sakin günlerden biri yaşanırken Gazi Caddesi'nde ise az da olsa insan hareketliliği mevcut.

Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile bazı sokaklarda düne göre hareketliliğin azaldığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise şehrin cadde ve sokaklarında anons yaparak denetimlerini sürdürüyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim.

Gümüşhane'de, şehrin en hareketli mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Fatih Parkı'nda sakinlik hüküm sürüyor. Atatürk Caddesi'nde zaman zaman iş maksatlı yoğunluk oluşurken polis ekipleri sık sık vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.

Artvin'de vatandaşların zaman geçirdiği Atapark Meydanı ve Kültür Sokağı'nda sessizlik hakim. Kentin hareketli caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet Caddelerinde ise özellikle banka, PTT ve bazı dükkanların önünde az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

Öte yandan, şehirdeki araç trafiği devam ederken devriye polis ekipleri, evde kalınması yönünde anonslar yaparak sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:38 Kaynak: AA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte dört iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte dört iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar         
16:24
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 19:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]