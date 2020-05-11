Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndan ve Fatih Parkından genel görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sakinlik sürüyor. İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'de ise zaman zaman akşam saatlerine doğru kısa süreli kalabalıklar oluşuyor. Ekiplerce polis araçlarından cadde üzerinden sosyal mesafe uyarıları yapılırken vatandaşların büyük oranda maske taktıkları görülüyor.