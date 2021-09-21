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Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

21.09.2021 12:09
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor, System.String[]

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika


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