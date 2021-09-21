Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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