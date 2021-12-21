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Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak

21.12.2021 10:37
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kastamonu- Sinop kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, zamanla Doğu Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak - Son Dakika


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