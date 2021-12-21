Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kastamonu- Sinop kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, zamanla Doğu Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkili olacak - Son Dakika