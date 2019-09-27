Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
1 saat önce
Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batı yönlerinde bugün akşam saatlerinde rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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