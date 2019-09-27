Son Dakika Haberleri: Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
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Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

1 saat önce

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı, System.String[]

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batı yönlerinde bugün akşam saatlerinde rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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