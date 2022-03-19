Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı

19.03.2022 13:14
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı

Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 946 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 946 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kapanan 246 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 44 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalınlığı 141 santimetre, yüksek rakımlı ilçelerden Akkuş'ta ise 270 santimetreyi buldu.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Merkez ilçede 32, Ardeşen'de 16, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'nde 2, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 7, Güneysu'da 7, Hemşin'de 8, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 27 olmak üzere 179 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresince il genelinde 62 iş makinesi ve 135 personelle karla mücadele çalışması yapılıyor. Belediye ekipleri de yollarda temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekiplerince İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için çalışma yapılıyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kardan kapanan 43 köy yolunda çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Kürtün'de 25, Kelkit'te 3, Şiran'da 1, Torul'da 12 ve Köse'de 2 olmak üzere 43 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 127 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 260 personel ve 170 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler son 24 saatte 501 kapalı mahalle yolu ulaşıma açtı.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 53, Alucra'da 23, Bulancak'ta 58, Çanakçı'da 14, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 31, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 44, Piraziz'de 17, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplam 438 köy yolu ulaşıma kapalı.

Kent merkezinde de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

YORUMLAR
500
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı

Gümüşhane, Rize, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement