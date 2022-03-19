Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika

Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 946 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kapanan 246 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 44 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalınlığı 141 santimetre, yüksek rakımlı ilçelerden Akkuş'ta ise 270 santimetreyi buldu.