Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
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Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı

19.03.2022 17:15

Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 946 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 946 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kapanan 246 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 44 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalınlığı 141 santimetre, yüksek rakımlı ilçelerden Akkuş'ta ise 270 santimetreyi buldu.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı

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Gümüşhane, Giresun, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika


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