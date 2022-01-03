Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Giresun, Rize, Ordu, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Alucra'da 6, Çamoluk'ta 11, Dereli'de 4, Şebinkarahisar'da 16 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı 17 ekip, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de dünden itibaren aralıklarla süren kar sebebiyle merkezde 2, Çamlıhemşin'de 5, Çayeli'nde 2 ve İkizdere'de 21 olmak üzere 30 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 13 iş makinesi ve 26 personelle çalışma yapıyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Ordu

Ordu'da dün etkili olan kar sonrası kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu Çaybaşı, Kabadüz, Akkuş, İkizce, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kapanan yollarda çalışmalarını tamamladı. 423 iş makinesi ve 491 personelle yürütülen karla mücadele kapsamında açılan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapılıyor.

Öte yandan bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan kar sonucu merkezde 4, Ardanuç'ta 10, Arhavi'de 3, Borçka'da 6, Murgul'da 4, Şavşat'ta 68, Yusufeli'nde 13 olmak üzere toplam 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 12 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Şavşat- Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle trafiğin aksamaması için Karayolları ekiplerin, tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Artvin-Borçka kara yolunun 26. kilometresindeki Gölbaşı mevkisinde, yağışa bağlı yamaçtan kopan toprak ve taş birikintisi sebebiyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonrası ulaşım normale döndü.

Kentin en önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de Kelkit'te 2, Kürtün'de 4, Şiran'da 6, Torul'da 20 olmak üzere 32 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip, söz konusu yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, birçok sulak alan donarken yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Dondurucu soğuklar sonucu bina çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.

Kardan kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.