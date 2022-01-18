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Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

18.01.2022 13:08

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından halen ulaşıma kapalı bulunan 201 yerleşim biriminin yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından halen ulaşıma kapalı bulunan 201 yerleşim biriminin yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Bulancak'ta 9, Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 1, Eynesil'de 5, Görele'de 18 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 61 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize

Rize'de de kar sebebiyle merkezde 1, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 1, İkizdere'de 19 ve Pazar'da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, yolların açılması için 60 iş makinesi ve 140 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Artvin

Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 13, Ardanuç'ta 17, Arhavi'de 3, Borçka'da 9, Murgul'da 3, Hopa'da 3, Şavşat'ta da 30 olmak üzere toplamda 78 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Üç gün devam eden yağış sonrası kent merkezindeki caddelerde biriken kar, Artvin Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizleniyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle kapanan 215 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı. 421 iş makinesi ve 491 personel ile ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Ekiplerin 15 hastanın hastanelere ulaşmasını sağladığı, cenaze olan 11 yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma yaptıkları bildirildi.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerini etkileyen kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince büyük ölçüde açıldı.

Ekipler, halen kapalı 11 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu yolların akşam saatlerine kadar açması hedefleniyor.

Öte yandan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

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Doğu Karadeniz, Çamlıhemşin, Doğankent, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar, yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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