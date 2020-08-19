Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi, System.String[]

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Trabzon'da gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ile maske ve dezenfektan kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da Atatürk Alanı ve civarında yapılan denetimlere katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Ustaoğlu, 465 ekip ve 1458 personelle tüm ilçelerde, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde maske, mesafe ve temizlik vurgusuyla vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek üzere yoğun şekilde denetim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Denetimlerin gün boyu süreceğini vurgulayan Ustaoğlu, ticari taksilerden pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından lokanta ve restoranlara, düğün salonlarından alışveriş merkezlerine kadar pek çok iş kolu ve mekanın ekipler tarafından denetleneceğini aktardı.

Ustaoğlu, vatandaşları, "sağlık için hepimiz için" koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı sunmaya davet ettiklerinin altını çizerek, uyarılara ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası başta olmak üzere, gerekli idari ve adli yaptırımların uygulanacağına dikkati çekti.

Vali Ustaoğlu, Trabzon halkından koronavirüs tehlikesini hafife almamalarını, tüm uyarı ve tedbirlere mutlaka titizlikle uymalarını istedi.

Ordu

Ordu'da da denetimler çerçevesinde kent merkezindeki iş yerleri denetlendi.

Ekipler tarafından iş yerlerinde gerçekleştirilen çalışmada, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan ekipler, sahil bandı ve caddeler başta olmak üzere dışarıda bulunan vatandaşlardan da tedbirlere uymalarını istedi.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan da ilçedeki bir alışveriş merkezinde alınan koronavirüs tedbirlerini denetledi.

İş yeri sahiplerine, çalışanlara yönelik tedbirleri hatırlatan Karahan, sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini vurguladı.

Karahan'a denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, İlçe Sağlık Müdürü Sedanur Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Öztürk ve Kaymakamlık Ortak Denetim Komisyonu üyeleri eşlik etti.

Giresun

Giresun'da Kovid-19 denetimleri kapsamında polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini denetledi.

Denetim yapılan iş yeri ve işletme sorumlularına, kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetleneceği uyarısı yapıldı.

Giresun merkezde gerçekleştirilen denetime Vali Vekili Mehmet Fikret Çavuş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile ilgililer katıldı.

Rize

Rize'de de Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler denetlendi.

Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı ve Bayram Sağır, Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetim ekipleri ile birlikte il merkezindeki işletmeleri gezerek denetimlerde bulundu.

Vali Kemal Çeber ise yaptığı yazılı açıklamada, il genelindeki denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Vatandaşları, alınan önlemlere uymaları konusunda sürekli uyardıklarını vurgulayan Çeber, "Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı pandemi kurallarına uygun olarak hareket etmektedir. Biz yaptığımız bu denetimlerle kurallara uygun davranılmadığında ortaya çıkabilecek olan olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Artvin

Artvin Valiliği koordinesinde polis, zabıta ve sağlık ekipleri cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanan noktalarda vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konularında uyardı.

İş yerlerinde de Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, gerekli uyarılarda bulundu.

Denetlemelere katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki kafeterya ve diğer iş yerlerini gezerek, müşteri ve işletmecilere kuralları hatırlattı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında otogarda, market ve diğer iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Vali Taşbilek, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara ile otogardaki tedbirleri inceledi.

Daha sonra kentteki market ve diğer iş yerlerini denetleyen Taşbilek, vatandaşların yanı sıra esnafa da maske dağıttı.

Taşbilek, gazetecilere, milletin duyarlılığı sayesinde pandeminin olumsuz etkilerinin üstesinden gelineceğine inandığını söyledi.

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığının belirlediği kural ve kriterlere uyma noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiğine işaret eden Taşbilek, "Daha da dikkatli ve duyarlı olacağız. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere uymayı özellikle tavsiye ediyorum. Bütün dünyada bir artış trendi var. Ülkemizde de bu durum aynı, ilimizde de bir artış söz konusu ama hep birlikte el ele vererek bu sıkıntının üstesinden geleceğiz." dedi.

Taşbilek, il genelinde düğünler ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için çeşitli kısıtlamalar getirileceğine işaret ederek, "Düğünleri 2 saate indirdik, taziyeleri yasakladık. ilimizde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın düğün ve taziyelere gitmemesi noktasında yeni bir karar alıyoruz." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de katıldığı uygulamada, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Epcim, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Denetimlerde İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de yer aldı.

Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika
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