Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Güney ve güneybatı yönlerden İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtınanın saatte 60-90 kilometre şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar bölgemizde fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.