Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli metrekareye 20-50 kilogram, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli 51-75 kilogram sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların zamanla 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Samsun'da sağanak etkili oldu. Karadeniz'de oluşan dalgalar ve rüzgar nedeniyle hareketliliği ile bilinen Atakum sahili boş kaldı.

Kentte dün 18 derece olan hava sıcaklığı 13 dereceye geriledi.